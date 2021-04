Marcel is hard op weg naar de finale van LEGO Masters: 'Ik ben de underdog'

vergroot

De 49-jarige Marcel de Jong uit Dongen doet samen met zijn jeugdvriendin Bibi mee aan het RTL-programma LEGO Masters en is hard op weg naar de finale. Net als zoveel anderen begon Marcel de Jong hij als kind al vroeg met de bouwsteentjes. "Ik denk dat mijn eerste bouwwerk een politiebureau of zoiets was. Iets groots en lomps in ieder geval."

Martijn de Graaf Geschreven door

Op de eettafel staan grote dozen met LEGO. Het is bij Marcel niet zo dat hij al z'n hele leven alleen maar met LEGO bezig is. Een tweede hypotheek heeft hij er niet voor af hoeven sluiten, maar de lol ziet hij er zeker van in.

"Ik vind het heel mooi om iets te creëren. Je hebt het in je hoofd, dan maak je het zelf en daarna kan je het gewoon vastpakken en ernaar kijken. Dat vind ik heel mooi." Terwijl hij dat zegt, zie je toch echt de twinkeling in zijn ogen.

"Ik ben van het bouwen en de technische snufjes."

In LEGO Masters nemen koppels het tegen elkaar op om in enkele dagen fantastische bouwwerken te maken. Marcel en Bibi hebben een duidelijke rolverdeling. "Bibi houdt zich bezig met de kleuren en hoe alles er uitziet, ik ben van het bouwen en de technische snufjes."

Marcel werkt als 'digitaal strateeg', vanuit het niets iets maken is zijn lust en zijn leven. Terwijl Floortje de hond rondscharrelt in de keuken, bouwt hij snel even een poppetje na. "Dit is Dirty Harry, die heb ik in een van de uitzendingen in het groot nagemaakt. "Gewoon een beetje pielen en spelen."

Als onze verslaggever een van de grote ruimteschepen oppakt die daarna in tweeën breekt schrikt Marcel even. "Geef maar snel aan mij, ik zet hem wel neer", zegt hij lachend.

"Echt heel leuk om te merken dat iedereen meeleeft."

Zaterdagavond is de zevende aflevering. Marcel en Bibi zitten er nog steeds in. "Het is heel spannend, ik heb hier ook alweer zoveel van geleerd. Het is ook wel leuk, want we zijn echt de underdog." In Dongen, waar hij woont kan hij nog prima over straat, maar herkend wordt hij zeker. "Hé succes, LEGO Master!", roepen ze dan. Echt heel leuk om te merken dat iedereen meeleeft."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.