Vijf meisjes mishandelen 12-jarige na haataccount over haar op TikTok

Een 12-jarig meisje is vorige week vrijdag in Helmond mishandeld door vijf andere meisjes, van 11 tot 13 jaar oud. Dit gebeurde op de Noord Parallelweg in Helmond. Dit maakte de politie donderdagavond laat bekend. Volgens de politie zou een zogenoemd haataccount op social media-app TikTok de aanleiding zijn geweest voor de mishandeling.

Het slachtoffer vertelde de politie dat ze een paar weken geleden een leuk filmpje over haar vriendinnengroep had gemaakt op TikTok. Ze had op dit filmpje heel veel likes en positieve reacties gekregen, maar vorige week zag ze toevallig dat er naar aanleiding van dit filmpje een haataccount over haar was aangemaakt. Ze wist al snel wie dit had gedaan. Daarop vroeg ze aan diegene of ze dit konden uitpraten.

Hersenschudding

Ze hadden afgesproken om allebei een vriendin mee te brengen, maar op de afgesproken plek werd het meisje opgewacht door vijf meisjes tussen de 11 en 13 jaar oud. Vrijwel direct werd ze door twee van hen geduwd en geslagen. De drie anderen moedigden de vechtende meisjes aan en maakten filmpjes van de mishandeling.

Iemand die dit zag, slaagde erin de meisjes uit elkaar te halen en voorkwam zo dat het meisje erger werd mishandeld. Het slachtoffer hield aan de mishandeling een hersenschudding, flink veel blauwe plekken en een bult op haar hoofd over. "Ze heeft nog veel last van angstgevoelens en heeft nachtmerries en flashbacks van het gebeuren", laat een politiewoordvoerder weten.

'Enorm veel impact'

Alle vijf meisjes die deelnamen aan de mishandeling en het filmen zijn aangehouden en verhoord. Daarna zijn ze overgedragen aan hun ouders. De meisjes horen op een later tijdstip welke straf zij krijgen voor deze mishandeling.

"We zien vaker dat pesten op social media het startpunt vormt voor dit soort ruzies en mishandelingen", laat een politiewoordvoerder weten. "Die worden dan gefilmd en de beelden hiervan worden weer op social media gedeeld. Wat als het jezelf of je broer, zus of vriendin overkomt? Doe hier niet aan mee en deel de beelden niet op sociale media of in appgroepen! Dit heeft enorm veel impact op slachtoffers."

