Das verrast stadsbewoners: 'Hopelijk wordt hij niet doodgereden'

Bewoners van de Celebeslaan in Eindhoven keken donderdagnacht rond kwart over twaalf vreemd op. Wat zagen ze daar in het donker rondscharrelen? Een das! Boswachter Frans Kapteijns noemt het 'wel bijzonder' dat zo'n dier door de stad aan het sjouwen was. "Maar je moet ontzettend blij zijn als je zo'n dier in je omgeving kunt zien."

"Dassen leven in gebieden met heuvels en droge grond, waar ze burchten kunnen bouwen", legt Frans uit. "Van daaruit gaan ze dan op strooptocht." Het dier werd gezien bij het Lorenz Casimir Lyceum vlakbij het Wasven, een stukje groen in Tongelre. Van deze plek kijkt de boswachter niet op. Dit noemt hij een ideaal gebied voor dassen.

"Je hoort wel vaker dat dassen in dorpen lopen", vertelt Frans. "Ik krijg zelf ook af en toe meldingen dat deze dieren aan de randen van een agrarische gemeenschap zijn gezien. Gelukkig gaat het nu weer goed met de das in Nederland. Het zou dus zomaar kunnen dat deze dieren de stad nu gebruiken als doorloopzone op hun zoektocht naar voedsel. Dat zou heel leuk zijn, want dan zie je de natuur dichtbij huis."

Dassen zijn volgens Frans redelijk schuwe dieren. "Veel schuwer dan bijvoorbeeld de vos. Vossen zijn opportunisten, die gaan overal naartoe en pakken alles aan wat ze kunnen. Bij een das is dit zeker niet zo.

Dassen zijn niet echt 'vuilnismannen'. Vossen eten bijvoorbeeld friet, kroketten en broodjes die weggegooid worden. Dassen doen dit minder vaak. Dassen zoeken vooral regenwormen, die vormen hun hoofdvoedsel. Maar als ze iets tegenkomen wat ook eetbaar is, pakken ze dat ook wel op."

Je hoeft dus niet te schrikken van een das in de buurt. "Absoluut niet", benadrukt de boswachter. "Je moet ontzettend blij zijn dat je zo'n dier kunt zien in je buurt. Dat is fantastisch! Dassen zijn logge lomperiken, die liever wat grommend weglopen dan dat ze iets doen."

Kees van Grevenbroek woont in Tongelre. Hij is blij met de das in zijn buurt, maar hij maakt zich ook zorgen over het dier. "Twee jaar geleden leefde hier ook een das, maar die is doodgereden", vertelt hij. "Zo'n dier moet hier twee wegen oversteken om op een plek te komen waar het voedsel kan vinden. We hebben al een paar keer aan de gemeente gevraagd om hier een tunnel aan te leggen zodat de dieren veilig onder de weg door kunnen lopen. De kans dat ook deze das doodgereden wordt, is namelijk heel groot."

