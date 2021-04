Twee dode jonge honden gevonden in bos, politie zoekt eigenaar

Annanina's Rust (foto: Google Streetview). vergroot

In een bos in Diessen zijn maandag twee dode jonge honden gevonden. Vermoedelijk zijn de honden in het weekend ervoor achtergelaten.

De honden zijn gevonden in het bos Annanina’s Rust aan de Beekseweg. Ze worden onderzocht om te kijken hoe ze zijn overleden.

De politie is op zoek naar de eigenaar. Ook komt ze graag in contact met mensen die afgelopen weekend iets verdachts hebben gezien.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.