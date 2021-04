Willem-Alexander in een unieke DAF met open dak, amper mee gereden

Wachten op privacy instellingen... In dit Dafje gaat de Koning dinsdag rijden. Volgende Vorige vergroot 1/2 Het DAF Museum levert voor Koningsdag zes voertuigen.

Koning Willem-Alexander rijdt dinsdag bij de start van de viering van Koningsdag rond in een koninklijke DAF en daar zijn ze bij het DAF Museum in Eindhoven heel trots op. De Koning rijdt dan voorop in een karavaan van 24 Eindhovense voertuigen. Zijn oudste dochter Amalia zit naast hem.

Het DAF Museum is hofleverancier van die karavaan met zes wagens. De Koning rijdt in een blauwe DAF Kini. “Deze auto is door DAF bij de geboorte van de Koning in 1967 cadeau gegeven aan de Koninklijke familie. Hij heet ook Willem-Alexander. Het is een koninklijk voertuig met het kenteken AA98 en het is het enige exemplaar dat er is”, vertelt voorzitter Geert Vermeer van het DAF Museum.

Het autootje met open dak is door de Koninklijke familie jarenlang gebruikt in het buitenverblijf in Italië. “Het is een weerzien voor hem, want hij heeft hier als kleine jongen in gezeten met zijn ouders. Ik denk dat hij het ontzettend leuk vindt om hier weer kennis mee te maken.”

"De auto komt na dinsdag terug naar het museum en dan staat-ie hier als pronkstuk met hopelijk wat nieuwe foto’s erbij."

De auto met slechts dertig pk staat al jaren in het museum heeft al lang niet meer gereden. Slechts 5000 kilometer staat er op de teller. Geert Vermeer trekt de motorkap omhoog.

“Het viel ons ontzettend mee. Een nieuwe accu erin en hij liep. Hij is eigenlijk nog nieuw, alhoewel hij bijna zestig jaar oud is.” De Koning krijgt dinsdag nog wat uitleg over het rijden in de auto, maar erg moeilijk is het niet, zegt Vermeer. “Het is een automaat met het ‘pientere pookje’. Naar voren is vooruit en naar achteren is achteruit. Dat was in de jaren vijftig en zestig uniek. Kleine automatische personenauto’s waren er nauwelijks.”

"We zijn trots dat deze DAF weer eens mag rijden.”

De auto komt na dinsdag terug naar het museum en dan staat hij hier als pronkstuk met hopelijk wat nieuwe foto’s erbij. We zijn trots dat deze DAF weer eens mag rijden.”

De wagens van DAF maken deel uit van de Mobility Karavaan waarin verleden, heden en toekomst te zien zijn. Allemaal zijn ze in de regio Eindhoven ontwikkeld of doorontwikkeld. Zo zal Koningin Máxima plaatsnemen in de Lightyear One, een auto op zonne-energie. Ook zijn er een elektrische Porsche 911, een racewagen van de Technische Universiteit, een elektrische fiets van VDL en een elektrische vrachtwagen van DAF en VDL te zien.

Koning Willem-Alexander kent de DAF Kini nog van het vakantieverblijf in Italië. vergroot

Koning Willem-Alexander zat als kindje al in de DAF Kini vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.