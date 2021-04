Supermarkt na coronasluiting basisschool: 'Laat je kinderen thuis'

Laat je kind thuis als je gaat winkelen. vergroot

De PLUS supermarkt in Alphen vraagt haar klanten dringend om geen kinderen mee de winkel in te nemen. De oproep wordt op Facebook gedaan en bij de ingang van de winkel in de week dat de Willibrordusschool in het dorp moet sluiten vanwege het grote aantal besmettingen.

Bedrijfsleider Walter van Eekelen houdt zich, naar eigen zeggen, vooral goed aan de regels die er toch al zijn: ”Wij hebben geen mandjes, alleen winkelwagentjes en we verplichten de mensen om een mondkapje te dragen."

Niet iedereen stelt het op prijs dat er geen kinderen mee de winkel in mogen. Maar Van Eekelen is zuinig op zijn personeel: “We zitten er boven op. Als er twee zonder mondkapje binnenkomen worden ze netjes teruggestuurd. We willen geen besmettingen in onze winkel."

Respect voor ons personeel

Van Eekelen begrijpt dat het niet altijd makkelijk is om de kinderen thuis te laten als je boodschappen gaat doen: ”Dat is inderdaad moeilijk, maar ze moeten ook respect hebben voor de mensen die bij ons werken. Ik wil geen besmettingen in mijn zaak. Da’s gelukkig ook nog niet gebeurd en ik hoop het zo te houden."

De Willibrordusschool in Alphen blijft voorlopig nog dicht tot en met Koningsdag. Het is niet zeker of ze daarna weer open gaat.

