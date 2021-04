Dode (33) bij aanrijding tussen auto en vrachtwagen in Lieshout

Wachten op privacy instellingen... Foto: Sem van Rijssel - SQ Vision Foto: Sem van Rijssel - SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/3 112 ongeluk Lieshout

Op de Molenheide in Lieshout is vrijdag aan het begin van de middag een 33-jarige man uit Oss overleden na een ongeval. Zijn auto raakte in de bocht vermoedelijk op de verkeerde weghelft en botste daarbij op een vrachtwagen. De auto kwam in de berm terecht en de vrachtwagen in de vangrails. De bestuurder van de vrachtwagen is er met de schrik vanaf gekomen.

Ista van Galen Geschreven door

Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk, maar konden niet voorkomen dat het slachtoffer overleed. De weg tussen Gerwen en Lieshout (N615) is in beide richtingen afgesloten. Volgens de politie duurt het nog een paar uur voordat die weer open gaat.

De politie doet nog onderzoek naar het ongeval.

Foto: Sem van Rijssel - SQ Vision

