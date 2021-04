PSV-coach Schmidt: ‘Van der Kuijlen beste spits die PSV ooit heeft gehad'

Wachten op privacy instellingen... PSV-trainer Roger Schmidt (foto: ANP). Volgende Vorige vergroot 1/2 PSV-coach Schmidt: ‘Van der Kuijlen is de beste spits die PSV heeft gehad'

Heel PSV rouwt nog om het overlijden van icoon Willy van der Kuijlen. Maar de focus van PSV-trainer Roger Schmidt en de selectie moet ook gericht zijn op het behalen van de tweede plaats. PSV vervolgt die strijd met het duel in eigen huis, mét fans, tegen FC Groningen. “We willen de fans wat laten zien.”

In de video reageert PSV-trainer Roger Schmidt op het overlijden van ‘Mister PSV’, Willy van der Kuijlen.

Hoe is het met de selectie?

“We hebben echt een goede trainingsweek gehad. Allereerst hebben we de spelers wat rust gegeven. Dat was zeker voor de internationals hard nodig. Maar de afgelopen week hebben we misschien wel de beste trainingsweek van het jaar gedraaid. Al is dat ook niet zo gek, aangezien we niet heel veel volledige trainingsweken hebben gehad. Verder is de selectie, op de langdurig geblesseerden na, volledig fit. Alleen Obispo, Van Ginkel en Unnerstall zijn ziek geweest, maar trainen al weer wel gewoon mee.”

Zie je het team groeien nu je meer tijd hebt om te trainen?

“Ja, absoluut. Het niveau stijgt, de intensiteit van de trainingen is hoog en de jongens zijn heel vrolijk op het trainingsveld. Ze zijn inmiddels ook gewend aan het nieuwe ritme van één wedstrijd per week en meer trainingen. Maar: goed trainen is leuk, uiteindelijk moeten we het tijdens de wedstrijden laten zien. Daar ligt onze uitdaging nu.”

Dan de wedstrijd tegen FC Groningen. Eindelijk weer fans op de tribune. Kijk je er naar uit?

“Natuurlijk! Al zal het wel een beetje vreemd aanvoelen denk ik. Maar het is natuurlijk heel mooi dat er weer wat fans mogen komen. We willen ze graag laten zien dat we het seizoen op een hoog mogelijk niveau willen afsluiten en vol voor plek twee gaan. We kijken hier al het hele seizoen naar uit. Het is zeker een begin, al willen we natuurlijk voor een volledig gevuld Philips Stadion spelen.”

De wedstrijd is natuurlijk van belang in strijd om plek twee. Ga je zondag dan ook naar directe concurrent AZ kijken, die op bezoek gaan bij Ajax?

“Onze eigen wedstrijd heeft mijn volledige focus. Natuurlijk kijk je ook naar de concurrenten, maar we moeten allereerst eens zorgen dat we zelf winnen. En dat wordt moeilijk genoeg, want Groningen heeft een goede ploeg. Wat AZ gaat doen tegen Ajax, zien we een dag later wel. We moeten gewoon naar onszelf kijken.”

Nog iets anders dan. De laatste weken gonst het van de geruchten rondom jou. Hertha BSC en Eintracht Frankfurt zouden je bijvoorbeeld willen hebben. Wat is daar van waar?

“Ik ga niet op geruchten reageren. Er zullen er de komende tijd vast nog meer volgen, aangezien in Duitsland veel clubs op zoek zijn naar trainers. Ik heb al meerdere malen aangegeven dat ik blij ben bij PSV. We willen dolgraag tweede worden om volgend seizoen in de Champions League te kunnen spelen. We moeten volgend jaar de volgende stap zetten om prijzen te kunnen pakken. Dat is het doel van PSV en van mij en daar ben ik volledig op gefocust.”

