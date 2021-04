Wachten op privacy instellingen... De waterzuivering in Vinkel. Volgende Vorige vergroot 1/2 Medicijnen uit water halen met gemalen steenkool, in Vinkel gebeurt het al

Per jaar belandt er in Nederland ongeveer 200.000 kilo aan medicijnresten in het rioolwater. Dat is zoveel dat vissen van geslacht kunnen veranderen en dat bacteriën zich anders gaan gedragen. Om dat te stoppen proberen ze in Vinkel een nieuwe manier uit die resten uit het water te halen.

Martijn de Graaf Geschreven door

Rioolwater dat bij de waterzuiveringsinstallatie in Vinkel binnenkomt, stroomt ongeveer 24 uur later gezuiverd en al de watering in om vervolgens via de Aa en de Maas verder stromen. Toch zitten er in dat gezuiverde water nog heel veel medicijnresten.

Bart Verberkt van het Waterschap Aa en Maas: "Mensen nemen medicijnen in, gaan naar de wc en dan komen de resten in het water terecht. We proberen dat er nu uit te halen met poederkool."

"Met de huidige manier van zuiveren halen we ongeveer de helft eruit."

Het waterschap werkt daarbij samen met ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Arnoud de Wilt van dat bedrijf: "Aan het einde van het waterzuiveringstraject voegen we poederkool toe." Die gemalen bruinkool of steenkool heeft als effect dat er allemaal stofjes en dus ook medicijnresten aan vast klonteren. "Later filteren we die klontjes eruit en dan kan het water veel schoner de natuur in."

En dat is nodig ook want die medicijnresten zijn dus een verstoring van de natuur en dat willen ze bij het waterschap graag tegengaan. "We hebben geen normering waar we ons aan moeten houden," vertelt Bart Verberkt van het waterschap. "Maar we willen het wel heel graag terugdringen. Met de huidige manier van zuiveren halen we ongeveer de helft eruit. We kijken nu of dat beter kan."

"Water is hier toch iets anders."

In andere landen is dit al een normale gang van zaken. Je zou denken dat water overal hetzelfde is en deze manier van zuiveren dan ook hier werkt. "Toch kan het anders zijn," vertelt De Wilt. " Water is hier toch iets anders en ons gedrag is ook anders. Daarom kan onze manier van zuiveren verschillen. Dus het is goed het ook hier te testen."

Voorlopig is de test nog bezig dus een conclusie is nog niet te trekken. Toch geeft Royal HaskoningDHV al wel aan dat poederkool een aanzienlijk deel van de medicijnresten uit het water haalt.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.