Helmond Sport beslist derby tegen FC Eindhoven in blessuretijd

Helmond Sport heeft de derby tegen FC Eindhoven met 1-0 gewonnen. De enige treffer viel in blessuretijd en kwam op naam van Alec van Hoorenbeeck.

In de eerste helft kreeg FC Eindhoven twee goede kansen. Jasper Dahlhaus schoot een goede mogelijkheid in het zijnet en Iker Pozo omspeelde Helmond Sport-keeper Stijn van Gassel, maar kreeg de bal niet in het doel. De thuisploeg creëerde minder kansen. In de slotminuten van de eerste helft schoot Lance Duijvensteijn nog wel rakelings voorlangs het doel van FC Eindhoven.