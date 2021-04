Undercover-boa die boetes van 4000 euro uitschrijft blijkt broodje aap

Archieffoto vergroot

Al een paar weken gaat het verhaal in Bergen op Zoom dat een winkel een boete van enkele duizenden euro’s kreeg van een boa. Die zou zich als klant hebben voorgedaan om te controleren of de winkel zich wel aan de coronaregels hield. De modezaak waar het om gaat, weet zelf alleen van niets. Het is compleet verzonnen.

Meerdere ondernemers maakten zich grote zorgen. Een boa zou zich in burgerkleding bij winkels hebben gemeld en hebben gevraagd of hij binnen mocht komen. Met het huidige coronabeleid is dat verboden: klanten moeten een afspraak maken. Toch werd het regelmatig toegestaan. Eenmaal binnen zou de boa zich bekend hebben gemaakt, om vervolgens een boete van zo’n vierduizend euro uit te schrijven.

Na wat rondvragen bleek dat het zou gaan om het Bergse filiaal van modewinkel Only. Maar volgens shopmanager Christel is het helemaal nooit gebeurd. Ze kent het verhaal wel. "Meerdere bezoekers zijn erover begonnen. Waar het vandaan komt? Geen flauw idee."

Het broodjeaapverhaal was eigenlijk ook niet zo logisch. Boa’s hebben niet de bevoegdheid om zich voor te doen als klanten en moeten meteen zeggen dat ze buitengewoon opsporingsambtenaar zijn.

