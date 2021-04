Rino weigert sleutels van jongerenopvang in te leveren: 'Ik ga niet weg'

Wachten op privacy instellingen... Rino en twee jongeren van Ariba. Volgende Vorige vergroot 1/2 Rino Driessen met zijn cliënten Joël en Wesley van Ariba.

Het einde lijkt in zicht voor de jongerenopvang Ariba van Rino Driessen in Bavel. Rino en zijn cliënten moeten van de gemeente Breda het pand en terrein vrijdag verlaten omdat er in 2030 misschien een bedrijventerrein komt. De jongerenwerker legt zich er niet bij neer, heeft beroep aangetekend en gaat actievoeren. Omdat hij zich beroept op ontruimingsbescherming zal de gerechtsdeurwaarder nog even niet langskomen, maar het lijkt eerder uitstel dan afstel.

Geschreven door

"Ik ben verdrietig en zwaar teleurgesteld", zegt Rino. "Het is voor mij en mijn cliënten de doodsteek. Toen ik de brief kreeg dat ik weg moest, voelde dat alsof de dokter zegt dat je nog maar drie maanden te leven hebt."

Ook bij de jongeren zitten met de hele zaak in de maag. "Als Rino weg moet, gaat er een deel van mijn leven kapot", zegt de 19-jarige Wesley. "Ik word daar boos en verdrietig van."

"Ik kan hier nog makkelijk negen jaar zitten."

Rino begon in 2013 in het buitengebied van Bavel zijn stichting Ariba. Het oude huis met de grote tuin knapte hij eigenhandig op zodat er een mooie dagopvang ontstond voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Die verzorgen er dieren, sleutelen aan motoren en doen allerlei klusjes. Het geeft de jongens structuur en regelmaat.

Hij heeft er dan ook totaal geen begrip voor dat de gemeente Breda de dagopvang uit het pand wil zetten. Hij beroept zich daarbij op afspraken uit het verleden.

"Met de vorige wethouders was afgesproken dat ik hier mag blijven tot een half jaar voordat de sloophamer erin gaat. Maar de huidige bestuurders willen me weg hebben. En dat voor een visie over een industrieterrein in 2030. Alleen nog maar een visie, dat is nog helemaal niks. Ik weet dat ik een keer weg moet, maar 2030 is nog ver weg. Ik kan hier nog makkelijk negen jaar zitten. Dus waarom? Ik snap het niet en ben zwaar teleurgesteld."

"Ze vinden me een wanbetaler en een boeman, maar dat ben ik niet."

De gemeente Breda ziet het anders. Een woordvoerder stelt dat ze de huur in oktober heeft opgezegd omdat ze door de toekomstplannen geen geld meer wil steken in onderhoud van het gebouw. "Bovendien is altijd volstrekt helder geweest dat de huur tijdelijk was."

Vrijdag worden Rino en zijn cliënten nog niet uit het gebouw gezet. De rechter moet bepalen of dat in de nabije toekomst wel of niet gaat gebeuren. Ondertussen ruziën de gemeente en Rino Driessen verder. De jongerenwerker voelt zich niet gehoord.

"Ik heb al drie jaar gevraagd of de burgemeester of wethouder een keer langs wil komen, maar dat doen ze maar niet. Bij de gemeente vinden ze me een wanbetaler en een boeman, maar dat ben ik allemaal niet. Ik heb nog nooit schulden gehad en ik ontvang iedereen hier als koning en koningin. En de buurt is ook blij met ons."

De gemeente Breda zegt dat er wel contact is geweest en wijst erop dat ze heeft voorgesteld om Ariba wat meer tijd te geven om te verkassen. "De huurovereenkomst kon worden omgezet in een huurloze bruikleenovereenkomst tot 31 oktober, maar dat wilde de heer Driessen niet", zo laat voorlichting weten.

"Ik ga hier niet weg en heb ook nog geen spijker ingepakt."

Rino zegt dat hij eerst een gesprek wil. Hij is niet van plan om zonder slag of stoot te vertrekken. "Donderdag gaan we naar het gemeentehuis om actie te voeren. We hebben er geen begrip voor en het doet ons veel verdriet. Ik ga hier absoluut niet weg en heb ook nog geen spijker ingepakt."

