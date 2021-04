NAC verliest van Excelsior en kan directe promotie wel schudden

Wachten op privacy instellingen... Moïs Adilehou in duel met Excelsior-spelers (foto: OrangePictures). Volgende Vorige vergroot 1/2 NAC' er Lex Immers geeft ook na verloren duel tegen Excelsior niets om kritiek.

NAC kan directe promotie zo goed als zeker op de buik schrijven. De ploeg verloor vrijdagavond thuis met 1-2 van Excelsior en de kans op de tweede plaats lijkt hierdoor toch wel verkeken. Vier zaken die opvielen in het Rat Verlegh Stadion.

Ronald Strater

1. Speciaal publiek

Niet Mario Bilate maar Sydney van Hooijdonk begon bij NAC tegen Excelsior in de spits. De topscorer, normaal bankzitter, verving Bilate omdat die tijdens de laatste ttaining een spierblessure opliep. Van Hooijdonk had zijn basisplek al in de 3e minuut glans kunnen geven, maar mistte oog in oog met keeper Alessandro Damen. Tot teleurstelling van twintig kinderen die bij hoge uitzondering op de tribune mochten zitten. Een gave actie van NAC voor deze leerlingen van het Breda college met een Autisme Spectrum Stoornis. Normaal gesproken kunnen zij geen voetbalwedstrijd bijwonen vanwege de vele prikkels die zij ervaren bij een vol stadion.

2. Aanvalslust ebt rap weg

De vroege mogelijkeid voor Van Hooijdonk illustreerde de aanvalslust en intentie die NAC vanaf de aftrap tentoonspreidde. Die hield echter niet heel lang stand. Na een kleine twintig minuten was het scherpe randje er wel vanaf en had Excelsior inmiddels ook een aardige kans gehad via Omarsson. Diezelfde Omarsson had vijf minuten voor tijd opnieuw de openingstreffer op zijn schooen, maar NAC-keeper Kortsmit blokte zijn inzet.

3. Strafschop voor NAC

Meer noemenswaardige momenten waren er eigenlijk niet voor rust in het inmiddels saaie duel. Tot de 45e minuut. Omdat Mats Wieffer besloot om Kaj de Rooij naar de grond te trekken, kreeg NAC een strafschop die werd benut door Mounir El Allouchi. Het leidde sinds lange tijd weer eens tot gejuich van supporters in het Rat Verlegh Stadion. De leerlingen van het Breda College en hun begeleiders waren de 'daders'.

3. Coach Steijn onder vuur

De goal was een opsteker voor NAC en zeker voor Maurice Steijn. De coach van de Bredase ploeg ligt al een tijdje onder vuur en een tegenvallend resultaat tegen Excelsior zou de storm alleen maar meer doen aanzwellen. Steijn wordt onder meer een te defensieve speelstijl verweten en vaak is er inderdaad geen donder aan. Maar NAC is vaak ook gewoon niet goed genoeg gebleken. Ook daarbij gaat de beschuldigende vinger naar Steijn die samen met directeur Manders de selectie samenstelde. Dat NAC nog zo lang in de race is voor directe promotie naar de eredivisie zegt ook wat over de Keuken Kampioen Divisie.

4. NAC kopje onder

Maar de kans op de tweede plek en daarmee directe promotie werd in de 55e minuut nog een stukje kleiner. Bij een uitbraak van Excelsior kopte Moreira eerst nog op de paal, maar kon Niemeijer in de rebound 1-1 maken. En vijf minuten later werd het nog erger voor NAC en Steijn, want diezelfde Niemeijer wist ook de 1-2 binnen te schieten.

NAC kon in de rest van de tweede helft het tij niet meer keren en liep tegen een dure nederlaag aan. Directe promotie kunnen de Bredanaars wel op de buik schrijven al zal het theoretisch nog best mogelijk zijn. De club, de ploeg en de trainer kunnen hierdoor hun borst vermoedelijk nat maken voor een ware orkaan. Of het moet in de play-offs alsnog goedkomen. Maar dan zal er nog heel wat water door de Bredase singels moeten stromen.

De concurrenten De Graafschap (2) en Almere City (4) spelen later vrijdagavond tegen elkaar. Die uitslag zal bepalen of NAC nog kans heeft om tweede te worden.

