Willem II pakt met steun van fans drie heel belangrijke punten tegen RKC

Willem II heeft in de strijd tegen degradatie een hele belangrijke overwinning geboekt. In Tilburg was het met 1-0 te sterk voor RKC Waalwijk. Door de zege kruipt Willem II op de ranglijst naar de concurrent uit Waalwijk toe. Wat viel er op in het Koning Willem II Stadion?

Fabian Eijkhout & Yannick Wezenbeek

1. Eindelijk weer publiek

Op maandag 28 september 2020 waren er voor het laatst fans aanwezig bij een wedstrijd met een Brabantse profclub, tot deze vrijdagavond. In het Koning Willem II Stadion waren zo'n tweeduizend van de veertienduizend stoeltjes bezet met supporters van de thuisclub. Veel vrolijke gezichten waren er te zien, op én naast het veld. Het gaf de spelers van Willem II een enorme boost, eindelijk weer steun vanaf de tribunes. Die steun was ook goed te horen, met de ogen dicht leek het soms een goed gevuld stadion.

2. Toch weer Pavlidis

Willem II kreeg in de eerste helft tegen RKC al een aantal mogelijkheden en was via een kopbal van Sven van Beek op de lat ook dicht bij een openingstreffer. Maar gescoord werd er niet. Ook in de tweede helft leek het even die kant op te gaan. Wel kansen krijgen, niet scoren. Vangelis Pavlidis kreeg de grootste mogelijkheid, maar een paar minuten na rust nam hij teveel tijd waar hij meteen had moeten schieten.

Niet veel later schoot hij uit kansrijke positie tegen ploeggenoot Kwasi Wriedt. De afvallende bal schoot hij vervolgens hard tegen de touwen. En dus was het weer clubtopscorer Pavlidis die, met zijn achtste treffer van het seizoen, van grote waarde was. Later in de tweede helft was hij nog dicht bij een tweede treffer, maar zijn geplaatste schot eindigde op de paal.

3. RKC speelt op een punt

Verrassend was het niet, maar RKC was duidelijk naar Tilburg gekomen met de intentie dat een punt genoeg was. Op de ranglijst stonden de Waalwijkers vier punten voor op Willem II en dus was een gelijkspel voldoende om de Tilburgers op een veilige marge te houden.

RKC had niet de intentie er een wedstrijd van te maken. Vanaf minuut één probeerde ze uit de duels te blijven. De uitploeg vertraagde het spel en nam alle tijd voor de standaardsituaties. Dat RKC na het doelpunt van Pavlidis niet meer in de wedstrijd kwam had alles te maken met de vooraf bepaalde tactiek. Niks lukte bij de ploeg van trainer Fred Grim. De enige die bij de Waalwijkers een voldoende scoorde was Kostas Lamprou, die zijn ploeg met flink wat reddingen in de wedstrijd hield. Bij de rest van de spelers ontbrak het aan inzet en bleef bij elke aanval van Willem II de ploeg als tien lantaarnpalen stil staan.

Het was het levende bewijs dat RKC geen ploeg heeft om op een punt te spelen. Een wijze les voor trainer Fred Grim die met zijn tactiek heeft gegokt en verloren.

Kostas Lamprou gaf aan naar Tilburg te zijn gekomen voor het maximale resultaat. Toch merkte hij al snel dat dit een lastig verhaal ging worden:

4. Kansen

RKC ging in de slotfase nog wel op jacht naar de gelijkmaker. Dat de ploeg daar nog kans op maakte mocht Willem II zichzelf kwalijk nemen. De ploeg van trainer Zeljko Petrovic kreeg veel kansen, maar ging daar uiterst slordig mee om. Willem II had de wedstrijd veel eerder moeten beslissen. Maar met de punten op zak zal zich daar achteraf niemand druk om maken.

