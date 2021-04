Wachten op privacy instellingen... DJ-duo draait gewoon voor volle zalen, ondanks corona Volgende Vorige vergroot 1/2 DJ-duo draait gewoon voor volle zalen, ondanks corona

Kenth Kvien and Marcus Nordli, beter bekend als het DJ-duo Da Tweekaz, draaien ook in de coronatijd gewoon voor een uitzinnige menigte. Alleen de menigte staat aan de andere kant van de wereld en de DJ’s in een studio in Tilburg.

Het hardstyle-duo komt uit Noorwegen, maar ze wonen al geruime tijd in Veldhoven. Ze hebben een eigen studio in België, waar ze nieuwe muziek produceren en één keer in de week live-streamen op YouTube. Normaal gaan ze de hele wereld over en hebben ze zo’n 180 optredens per jaar, maar sinds corona ligt het helemaal stil.

De greenscreen-oplossing is echt heel cool!

“In maart vorig jaar ging alles in de agenda van groen ineens naar rood”, vertelt Marcus. “Dat was klote, maar uiteindelijk hebben we wel manieren gevonden om in contact te blijven met onze fans. We geven natuurlijk iedere week een livestream op YouTube, maar we hebben ook nog de greenscreen-oplossing. En die is echt heel cool!”

De Eindhovense Jon Swagemakers van Swag Mgmt is hun manager. “We hebben sets opgenomen in een greenroom voor een groen scherm. Op plekken waar nu wel feesten worden gehouden worden die afgespeeld. Het groen wordt dan vervangen met een andere achtergrond. Zo hebben we recent in Tilburg een set opgenomen die in Melbourne in Australië is vertoond. Dit zou twee jaar geleden echt niet zijn gedaan. Maar omdat mensen weten dat het nu niet mogelijk is om er heen te vliegen, vinden ze het goed en accepteren ze het.”

Het is een beetje als vroeger op je kamer

Volgen de twee Noren werkt het ontzettend goed. “Een vriend van ons was bij het feest en die vertelde dat er naderhand mensen stonden te wachten om een handtekening te krijgen, terwijl we natuurlijk duidelijk hebben verteld dat we er niet echt waren,” aldus Kenth. “We moesten er zelf ook wel even aan wennen om te draaien in een groene studio en je dan in te beelden dat het publiek er is. Het is een beetje als vroeger op je kamer, dan stond je ook met je handen in de lucht te doen alsof er publiek stond”, lacht Marcus.

De twee vinden het voor nu een goede oplossing, maar het haalt het niet bij het echte werk. “Natuurlijk hebben we nu minder jetlags, maar je mist de energie van het publiek ontzettend”, aldus Marcus. “We missen echt de live feedback van het publiek, hun lach en natuurlijk samen drinken met de fans. Want wij houden wel van een shotje!”

