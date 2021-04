'Niet normaal': Provinciale Staten breken na dertien uur vergadering af

DEN BOSCH – Provinciale Staten hebben vrijdagavond hun vergadering onverwacht afgebroken. Na dertien uur debatteren werd het de nestor van de Staten, SP’er Nico Heijmans te veel. Hij vond het waanzin zo lang achter elkaar te vergaderen, terwijl het eind nog lang niet in zicht was.

Provinciale Staten vergaderden over de Perspectiefnota. Die vergadering en de vergadering over de begroting duren altijd van vrijdagmorgen half tien tot diep in de nacht. Vergaderingen van zestien uur zijn dan geen uitzondering. In verband met corona zijn de vergaderingen nu digitaal, wat het extra zwaar maakt om geconcentreerd te blijven.



Eerste termijn