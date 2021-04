Moord op peuter Robin Bogers laat 25 jaar later nog altijd diepe sporen na

Het is misschien wel de grootste angst van elke ouder: je kind raakt vermist en je vreest het ergste. Deze nachtmerrie werd waarheid voor de ouders van de 3-jarige peuter Robin Bogers uit Breda. Nu precies 25 jaar geleden: 24 april 1996. De moord op dit meisje liet diepe sporen na. Niet alleen bij de ouders en andere nabestaanden, maar ook bij de politie-agenten die hielpen bij de zoektocht naar het vermiste meisje.

Onderzoeksleider Walther Hoosemans van de politie over die bewuste dag: "Het is heel dubbel. Je hoopt dat je niets vindt. En dan vind je toch iets. Heel gruwelijk. We vonden een voetje in een schoentje. In je achterhoofd weet je al dat het van het kind is. Dan gaan de rillingen over je lichaam."