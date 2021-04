Problemen met kraanwater in Tilburg en omgeving door grote storing

Klanten van Brabant Water in Tilburg en omgeving hebben zaterdagochtend geen kraanwater of kampen met problemen met de waterdruk. Ook wordt er bruin water uit de kraan gemeld.

Advies

Wie bruin water uit de kraan krijgt, wordt geadviseerd de kranen in huis even dicht te houden. Meestal komt er na een halfuur bijna geen bruin gekleurd water meer uit de leidingen. Het is het beste om de kranen dan pas weer open te draaien en dat te laten doorlopen tot het weer helder is. Dit duurt meestal niet lang. Je kunt dan het best beginnen met de kraan die zich het dichtst bij de watermeter bevindt.