Een deel van de Kraaivenstraat en de Grootvenstraat in Tilburg is afgesloten voor het verkeer (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Urenlang problemen met kraanwater in Tilburg en omgeving door grote storing

Klanten van Brabant Water in Tilburg en omgeving hadden zaterdagochtend urenlang geen kraanwater of kampten met problemen met de waterdruk. Ook werd er bruin water uit de kraan gemeld.

Volgens een woordvoerder van Brabant Water was er sprake van een 'grote storing'. De problemen zouden veroorzaakt zijn door twee scheuren in de hoofdleiding onder de Kraaivenstraat in Tilburg. Die werden vrijdagnacht rond vier uur ontdekt.

Een gedeelte van de Kraaivenstraat en de Grootvenstraat werd afgesloten voor het verkeer. Rond halftien zaterdagochtend waren de problemen verleden tijd. "Wel kun je in Tilburg en omgeving nog even last hebben van bruin water", laat een woordvoerder van Brabant Water weten.

Advies

Wie bruin water uit de kraan krijgt, wordt geadviseerd de kranen in huis nog even dicht te houden. Meestal komt er na een halfuur bijna geen bruin gekleurd water meer uit de leidingen. Het is het beste om de kranen dan pas weer open te draaien en dat te laten doorlopen tot het weer helder is. Dit duurt meestal niet lang. "Je kunt dan het beste beginnen met de kraan die zich het dichtst bij de watermeter bevindt."

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vison vergroot

De problemen met de watertoevoer ontstonden bij de Kraaivenstraat in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

