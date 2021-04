Fraaie zonsopkomst voorbode van een mooi weekend en zonnige Koningsdag

Wie zaterdagochtend vroeg opstond, kon genieten van een fraaie zonsopkomst. Die vormt de voorbode van een mooie dag. Ook begin volgende week is het zonnig. "Voor Koningsdag ziet het er heel goed uit", vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza.

"Het wordt een mooie zaterdag in Brabant", vertelt Raymond. "De zon schijnt volop. Er zijn wel wat wolkensluiers die voorbijtrekken, maar er is veel zonneschijn en het blijft droog. Alleen is de temperatuur aan de magere kant. Het wordt 13 of 14 graden. Normaal gesproken mag het in deze tijd van het jaar ietsje warmer zijn."