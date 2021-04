Storm aan kritiek zwelt aan, maar NAC-coach gelooft nog in eredivisie

Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen... NAC-trainer Maurice Steijn geeft instructies. Volgende Vorige vergroot 1/4 NAC-coach Maurice Steijn na verlies tegen Excelsior.

Verslagen, maar niet geslagen. Zo stond NAC-coach Maurice Steijn er vrijdagavond in Breda bij na het verloren duel tegen Excelsior. De strijd om directe promotie is zo goed als verloren, maar hij denkt nog altijd genoeg krediet te hebben om NAC via de play offs naar de eredivisie te leiden. Maar de storm aan kritiek zwelt in Breda aan.

Ronald Strater

Het lukt Maurice Steijn maar niet om NAC op de rit te krijgen. De ploeg kan directe promotie inmiddels wel schudden en het spel wordt er eerder slechter op dan beter.

"Het belangrijkste is dat de spelers en de staf het vertrouwen in elkaar hebben om het voor elkaar te krijgen", zo meent Steijn. "Ik heb dat vertrouwen in de spelersgroep en ik hoop dat ze dat ook in mij hebben. Maar ik heb het gevoel van wel."

"De trainer wordt nog wel gedragen door de groep."

Dat gevoel lijkt in ieder geval bij middenvelder Thom Haye te kloppen. "Als het spel minder is, wijzen de mensen al snel naar de trainer", zo zegt de sterkhouder. "Het is wel duidelijk dat het anders moet, want het is de laatste tijd gewoon niet goed genoeg. De trainer wordt nog wel gedragen door de groep. Ik zie niet in waarom dat niet zo is."

Een ander verhaal is de buitenwacht. Daar lijkt de tegenwind langzaamaan voor Steijn aan te zwellen tot orkaankracht. De NAC-aanhang klaagt, kreunt en scheldt op internet. Begrijpelijk, want hun grote liefde heeft het hoogste budget van de Keuken Kampioen Divisie en bakt er veel te weinig van.

Coach Steijn beseft zich dat. "We zijn veel te wisselvallig", beaamt de trainer. "Ik begrijp de kritiek. Maar daar kan ik heel goed mee omgaan. Zeker vanuit de supporters, want die hebben daar alle recht op. Meer moeite heb ik met de vijfde colonne die voor onrust zorgt. Dat vind ik vervelender."

"Met kritiek veeg ik mijn reet af."

Lex Immers, de veteraan in zijn selectie, windt er geen doekjes om. Hij is erg uitgesproken als het om de kritiek gaat die al een tijdje op het elftal en trainer Steijn neerdaalt. "Jullie hebben een zwart beeld van de wedstrijden die wij spelen", zo zegt hij. "Af en toe hoor ik wat dingen langskomen en ik vind dat er kritisch naar ons spel wordt gekeken. Natuurlijk kan het altijd beter, maar ik denk dat wij vorige week helemaal niet slecht hebben gespeeld."

"Ik loop al vijftien jaar mee in het voetbal en er is nog geen dag geweest dat er geen kritiek is geweest. Kritiek op een spelersgroep of op een trainer interesseert me geen reet. Daar veeg ik mijn reet mee af. Je heb altijd meningen en daar hebben we niks aan. Ik ben altijd open en eerlijk. Maar wie speelt behalve Cambuur wel de pannen van het dak?"

Net als Steijn en Haye denkt ook Immers dat NAC nog altijd kan promoveren via de nacompetitie. "We hebben nog alle kans in de play offs, want voetbal is voetbal. Het seizoen is nog niet afgelopen. Wij hebben als ploeg altijd karakter getoond en we geven nooit op. Het zijn straks in de play offs drie nieuwe wedstrijden en als we aan het eind alsnog promoveren hoor je niemand meer over het seizoen. Dan is iedereen blij."

