Inbrekers stelen kostbare sieraden van Wim's (73) overleden vrouw Annie

Zoals wel vaker stapt Wim (73) uit Hank vrijdagmiddag op de fiets om een rondje te maken door het dorp. Als hij na anderhalf uur thuiskomt blijkt dat er is ingebroken. Alle sieraden van zijn overleden vrouw Annie zijn door de daders meegenomen.

Annie was al 35 jaar ziek toen ze in augustus 2020 overleed. In die lange periode moest ze opboksen tegen zes soorten kanker, maar toch kwam haar overlijden onverwachts. "Ze was eigenlijk aan de beterende hand", vertelt dochter Manon de Jong. "Maar toen werd ze ineens opgenomen in het ziekenhuis. Ze overleed heel kort daarna."