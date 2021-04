Ree door wandelaars gered uit het water

Wandelaars konden de ree uit het water redden (foto: SQ Vision). vergroot

Wandelaars hebben zaterdagmorgen een ree gered uit de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. Het beestje was in het water terechtgekomen en kon zelf niet op de kant klimmen.

De wandelaars zagen de ree rond kwart voor tien bij de Poeldonkweg in Den Bosch en belden de brandweer. Een reddingsactie door de brandweer was uiteindelijk niet meer nodig, want het lukte de omstanders om de ree zelf uit het water trekken.

Het beestje was onderkoeld en is opgewarmd met jassen, dekens en een overall. Hij is meegenomen door de dierenambulance.

