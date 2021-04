Doodgestoken Megan (15) krijgt herdenkingsplek, kijk live naar onthulling

Het herdenkingsbankje van Megan voor de onthulling (foto: Omroep Brabant). vergroot

In 2019 werd de 15-jarige Megan in Breda op een gruwelijke manier om het leven gebracht. Zaterdag wordt in de buurt van haar huis een herdenkingsbankje onthuld. Onder meer burgemeester Paul Depla is aanwezig.

Kijk hier live mee naar de onthulling:

