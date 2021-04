De meest positieve Brabander is Jan, verlamd maar vol levenslust

Jan en Geer vieren de winst. (Foto: Jan van Hoof) vergroot

De meest positieve onbekende Brabander, dat is Jan van Hoof uit Veldhoven. Hij raakte volledig verlamd na een hersenstaminfarct en kan alleen nog met zijn ogen communiceren. Toch haalt hij alles uit het leven. “Ik ken niemand met zoveel beperkingen, maar tegelijk zoveel levenslust”, vertelde vriend Geer van Dinther zaterdag in het radioprogramma Graat & de Laat van Omroep Brabant.

De 63-jarige Jan is ‘locked in’. Hij zit opgesloten in zijn eigen lichaam. Jan hoort, ziet en begrijpt alles, alleen hij kan niets. Communiceren doet hij met zijn ogen. “Omhoog is ja, beneden is nee”, legt Geer uit. Met gebruik van een letterkaart, waar letters in verschillende vakken ingedeeld zijn, kan hij zichzelf toch uiten. Samen met zijn vrouw Marion heeft hij het doel om mensen te inspireren en bewust te maken.

“Jan heeft ervaren dat je als je zo gehandicapt bent en niet kunt spreken, je hele eigen regie verdwijnt. Daarmee verdwijnt ook je kwaliteit van leven”, vertelt Marion. Ze blikt terug op de periode dat Jan op de intensive care lag. “Dan wordt over je hoofd beslist over leven of dood. Je kunt niets zeggen.” Doordat Jan wel kon knipperen, kon hij duidelijk maken dat hij door wilde. “Dan begint het gevecht eigenlijk pas.”

"We denken in mogelijkheden en niet in beperkingen."

Inmiddels heeft Jan de regie over zijn eigen leven volledig teruggevonden. De Veldhovenaren gebruiken hun ervaring nu om verpleegkundigen, verzorgenden en artsen te inspireren. Jan was zorgmanager en staat nu aan de andere kant. Hij kent daardoor de druk in de zorg, maar weet ook hoe belangrijk het is om de patiënt echt te zien als persoon. “Als is het maar even jouw hand op de zijne leggen, dat is zo belangrijk. Dat maakt een dag goed”, legt Marion uit.

“We leven ons leven zoals het bedoeld is. We denken in mogelijkheden en niet in beperkingen.” Het stel gaat gewoon naar verjaardagen en bruiloften. Zo ook toen hun neef in 2018 in Spanje trouwde. Waar anderen denken dat iets te gevaarlijk is, zijn de Veldhovenaren wel bereid om risico te nemen. “Vooral Jan, ik zie meer beren op de weg”, vertelt Marion. “Het ergste is gebeurd, wat kan er nog meer gebeuren.”

