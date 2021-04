Tumult bij brandend huis in Helvoirt, politie sluit brandstichting niet uit

De politie heeft de twee twee-onder-een-kapwoningen afgesloten met een hek. vergroot

De politie start een onderzoek naar de brand die vrijdagavond woedde in een huis aan de Jorisakkerstraat in Helvoirt. Brandstichting wordt niet uitgesloten. In het huis was een jonge tweeling aanwezig toen de brand uitbrak.

Buurtbewoners vertellen dat het tijdens de brand onrustig was op straat. "Ik hoorde allemaal geschreeuw en zelfs iets dat klonk als een vechtpartij," vertelt een omwonende. "Er is vrijdagavond inderdaad wat tumult geweest", bevestigd een politiewoordvoerder. Volgens de politie is een 37-jarige verdachte aangehouden voor mishandeling na een ruzie op straat.



Buurtbewoner Willem, die achter het verwoeste huis woont, hoorde kort voor tienen twee luide knallen. "Ik schrok me een ongeluk en heb gelijk 112 gebeld. Verder hoorde ik wel veel geschreeuw. Er was zeker wat tumult."



Pleister

Volgens buurtbewoners werd bij de brand een tweeling gered. "Dat heeft de man hier tegenover gedaan", wijst de buurtbewoner. Op de vraag of hij daarbij gewond is geraakt, antwoord ze: "Hij loopt nu met een pleister op zijn hoofd." Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord bevestigt dat verhaal niet, maar geeft aan dat de kinderen met de ouders naar buiten gekomen.

Een dag na de brand is de ravage goed te zien. Vanaf de straat is te zien dat het huis flink wat schade heeft. Er staan hekken rondom twee twee-onder-een-kapwoningen aan de Jorisakkerstraat en er is ook beveiliging aanwezig. "Het is normaal dat we beveiliging inschakelen als we hekken plaatsen rondom een plaats delict.



De schade van het afgebrande huis een dag na de brand (foto: Bart Meesters/ SQ Vision). vergroot

De schade is de dag na de brand goed te zien. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.