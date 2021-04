Man rijdt met 146 kilometer per uur door bebouwde kom, rijbewijs weer kwijt

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een man die zaterdagmiddag met 156 kilometer door de bebouwde kom in Uden reed is zijn rijbewijs kwijt. Het was al de tweede keer dat hem dit overkwam in twee jaar tijd, volgens de politie.

Malini Witlox Geschreven door

De Veghelnaar reed veel te hard over de Loopkantstraat. Hij krijgt een boete en hem is een Educatieve Maatregel Gedrag opgelegd. Het gaat om een driedaagse cursus die je moet volgen om je rijgedrag te verbeteren.

