Brandbrief Brabantse intensive cares: 'Van stabilisatie geen sprake'

Tien intensivisten van Brabantse ziekenhuizen hebben een brandbrief gestuurd aan demissionair minister Hugo de Jonge, over de huidige situatie op hun afdelingen. De intensive care-specialisten schrijven dat de Nederlandse bevolking 'zich niet lijkt te beseffen, hoe dichtbij we ons bevinden bij het moment dat de grens van onze ic-capaciteit bereikt wordt.'

In de brief wordt keihard aan de bel getrokken. Zo staat erin: 'Van een daling of stabilisatie in het aantal opnamen is in onze ogen geen sprake. Tegelijkertijd neemt de druk om de reeds gerealiseerde extra ic-bedden open te houden toe en wordt zelfs verondersteld dat de capaciteit nog verder uit te breiden is.'

Intensivisten van Bernhoven in Uden, het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg, het Amphia in Breda, het St. Anna in Geldrop, het Maasziekenhuis in Boxmeer, het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven, het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond, het Bravis in Roosendaal en Bergen op Zoom en het JBZ in Den Bosch ondertekenden de noodkreet. Ook de intensivist van een Limburgs ziekenhuis, SJG uit Weert, zetten zijn handtekening eronder. Naast Hugo de Jonge, is ook Ernst Kuipers geadresseerde. Hij is voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en baas van het Erasmus MC in Rotterdam.

Longarts Sander de Hosson, die zelf in een ziekenhuis in Assen werkt, plaatste de brandbrief zaterdagavond op Twitter. Ook gaat de brief rond op LinkedIn. Boven het schrijven staat de datum van vrijdag.



In de brief wordt omschreven hoe al een dik jaar alles op alles gezet wordt op de ic's om zorg te leveren aan de mensen die dat nodig hebben: 'Zorg waarbij we steeds jongere patiënten zien en er nog steeds een groot deel van hun families verteld moet worden dat hun geliefde zal komen te overlijden'.

"De grenzen aan onze IC-zorg zijn na veertien maanden echt bereikt."

De voortdurende enorme belasting van het personeel eist zijn tol: 'Teamleden hebben aangegeven dit niet veel langer vol te houden en overwegen te stoppen met hun werkzaamheden op de ic-afdelingen'. Uiteengezet wordt hoe het personeelstekort zal toenemen en de kwaliteit van de ic-zorg in de toekomst in gevaar komt.

De ernst van de situatie in de ziekenhuizen wordt nog eens extra onderstreept in het slot van de brief: 'De grenzen aan onze ic-zorg zijn na veertien maanden echt bereikt en daarom dient u zich met ons voor te bereiden op de scenario's die gaan ontstaan als we daadwerkelijk de zorg niet meer kunnen leveren. Scenario's waarmee wij nu echt concreet rekening houden.'

"Maak dit duidelijk aan de mensen in Nederland, onze toekomstige ic-patiënten."

En tot slot: 'Wij vragen aandacht voor het feit dat de Nederlandse bevolking niet lijkt te beseffen hoe dicht we ons bij het moment bevinden dat de grens van onze ic-capaciteit bereikt wordt. Onze vraag is deze boodschap duidelijk te gaan maken aan de mensen in Nederland, onze toekomstige ic-patiënten. Wij zullen dat ook doen.'

