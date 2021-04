Tuinhuisje in lichterlaaie, omwonenden horen explosie

Een flinke brand in de achtertuin (foto: Mathijs Bertens/ SQ Vision). vergroot

De brandweer moest zaterdagavond in Teteringen aan de bak, toen een tuinhuisje in lichterlaaie stond. Omwonenden spraken over een harde explosie. Een groot stuk roodgloeiend metaal, onduidelijk wat het precies was, zou daarna enkele huizen verderop in een tuin beland zijn.

Bij de brandweer kwam een melding binnen van een woningbrand. Het bleek echter het tuinhuis in de achtertuin te zijn, dat door een vlammenzee werd verwoest. Getuigen hadden het over metershoge vlammen en dikke zwarte rookpluimen.

De politie sloot de straat tijdelijk af. Niemand raakte gewond.

Het metalen voorwerp in de tuin (foto: Mathijs Bertens/ SQ Vison).





