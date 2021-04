Steekpartij in huis in Heesch, man raakt gewond

Foto: Politie vergroot

In een huis aan de Floraliastraat in Heesch is een man gewond geraakt bij een steekpartij. Een andere man is aangehouden.

De politie meldt op Twitter dat de gewonde aanspreekbaar was, maar wel moest worden onderzocht door toegesneld ambulancepersoneel.

Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is in het huis en waarom er werd gestoken. De aangehouden man is meegenomen naar het bureau en de politie is een onderzoek begonnen.

