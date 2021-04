Steekpartij in huis in Heesch: 'Slachtoffer heeft geluk gehad'

Foto: Politie vergroot

In een huis aan de Floraliastraat in Heesch is zaterdag een man gewond geraakt bij een steekpartij. Hij werd in zijn nek geraakt. "Hij heeft geluk gehad", laat een politiewoordvoerder zondag weten. "Het had veel erger kunnen aflopen. "

De politie meldde op Twitter dat het slachtoffer aanspreekbaar was, maar wel moest worden onderzocht door ambulancepersoneel.

Huisgenoot

Een huisgenoot van het slachtoffer is aangehouden. Deze 37-jarige man zat zondagochtend nog vast.

De politie onderzoekt wat de aanleiding was voor de steekpartij.

