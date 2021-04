Uitslaande brand verwoest chalet op camping in Oosterhout

Een chalet op camping De Eekhoorn in Oosterhout ging zaterdagavond in vlammen op. Het vuur op het park aan de Seterseweg werd rond middernacht ontdekt.

Drie gasflessen uit vlammenzee gehaald

De bewoner slaagde erin zichzelf in veiligheid te brengen, maar raakte volgens de ooggetuige wel gewond. De bewoner is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. "De brandweer wist drie gasflessen uit de vlammenzee te halen", vertelt de ooggetuige. "Van de chalet bleef weinig over."