Brand verwoest plafond in net verbouwd huis: 'Maar er is erger voorkomen'

De brandweer bij het huis aan de Tuinstraat in Tilburg (foto: Jack Brekelmans). vergroot

Het plafond van een huis aan de Tuinstraat in Tilburg is zaterdagavond flink beschadigd nadat daar brand woedde. Het vuur werd rond kwart over elf ontdekt.

"De brandweer moest een deel van het plafond slopen om bij de vuurhaard te komen", laat een ooggetuige weten. "De schade aan het plafond is groot, maar dankzij het snelle optreden van de brandweer is erger voorkomen."

Verbouwing

De bewoner was volgens hem net klaar met de verbouwing van het huis.

Vermoedelijk heeft een te hete afvoerpijp van de gaskachel de brand veroorzaakt.

De brandweer kon door snel ingrijpen erger voorkomen bij het huis in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

