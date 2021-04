Wachten op privacy instellingen... Hilde de Bresser tijdens het presenteren van Lekker Weekend Volgende Vorige vergroot 1/2 Mooie woorden voor Hilde de Bresser bij afscheid van Omroep Brabant

Een dankbaar gevoel. Daarmee sloot Hilde de Bresser zondagmiddag om twaalf uur haar carrière bij Omroep Brabant af. Jarenlang was ze het vertrouwde geluid op de radio, iedere zaterdag- en zondagochtend. Ze liep al een tijdje rond met de gedachte om nog wat andere dingen te gaan doen. "Nu is dat moment gekomen.”

Hilde begon bijna dertig jaar geleden met werken op de redactie van Omroep Brabant in Tilburg. Ze was actief als redacteur, nieuwslezer en radiopresentator. De laatste jaren nam ze het programma ‘Lekker Weekend’ op zich. "Het was heerlijk wakker worden met de fijne stem van Hilde", reageert hoofdredacteur Renzo Veenstra. "We gaan haar missen en hebben respect voor de stoere stap die ze nu zet.”

The last time

Haar laatste 'lekker Weekend' begon Hilde zondagochtend om negen uur toepasselijk met muziek van The Rolling Stones: 'The last time'. De uitzending stond logischerwijs in het teken van Hildes afscheid.

Ze werd onder andere verrast door haar collega's Koen Wijn en Daisy Schalkens van het doordeweekse radioprogramma 'Wakker!'. "Je denkt dat je spoken ziet als je ineens collega's ziet binnenkomen die eigenlijk van maandag tot en met vrijdag in de vroege ochtend presenteren!", lachte Hilde Ze kreeg van Koen en Daisy heuse 'Wakker!'-sokken cadeau. "Als je gaat wandelen en je mist ons, moet je gewoon even naar je voeten kijken", vertelde Daisy. "Dan zijn we toch een beetje bij je!"

Mooie woorden

Ook boswachter Frans Kapteijns - die iedere week in 'Lekker Weekend' vragen van luisteraars over de natuur beantwoordt - had een aardigheidje voor Hilde bij zich. Hij gaf haar het boek 'De wereld is niet stuk te krijgen' van Maxim Osipov en een kaart van Beeldkracht. "Daarop heb ik geschreven: 'Je kunt je leven het best leiden zoals je zelf wil'. Die keuze heb jij nu gemaakt."

Ook Robèrt van Beckhoven had in de uitzending mooie woorden over voor Hilde. "Ik vind het heel erg jammer dat je stopt bij Omroep Brabant", liet de meesterbakker en -patissier uit Oisterwijk weten. "Ik luisterde graag op zondag naar je programma en naar Frans. Naar de mooie verhalen en de leuke muziek. Ik weet dat jij van lekkere dingen houdt. Om je te bedanken voor al die mooie momenten geef ik je hierbij iets lekkers. Ga ervan genieten en ook van je 'radiopensioen'."

'Hartverwarmend!'

Die blijken van waardering raakten Hilde - die gedurende de dag ook werd verrast met allerlei lieve berichtjes van luisteraars via de mail en app - diep. "Ongelofelijk lief, dankjewel allemaal! Ik ga nog niet met pensioen hoor, maar ik ga wel bekijken wat er buiten deze omroep nog te zien is. Maar deze vele reacties zijn hartverwarmend."

Aan het eind van haar radioprogramma nam Hilde nog even de tijd om diverse mensen te bedanken. Collega's, luisteraars - "Want als jullie er niet waren, had ik hier ook niet gezeten"- maar ook alle mensen die door de jaren heen te gast waren in haar radioprogramma. "Speciale dank aan de mensen die op zondagochtend tussen tien en elf bij mij aan tafel zaten en me zulke mooie dingen vertelden. Op mijn standaard vraag waar iemand blij van wordt, kreeg ik vaak zulke mooie antwoorden dat ik op de terugweg naar huis vaak dacht: wat fijn dat ik jou heb mogen ontmoeten! Wat fijn dat ik dit gesprek met je heb gehad."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.