Jan (83) en Nel (81) mogen eindelijk weer knuffelen in het verzorgingshuis

Je geliefde vasthouden, dat wil iedereen. Toch was dat lange tijd niet mogelijk voor bewoners van verzorgingshuizen. Nu mogen bewoners weer één contact op de kamer ontvangen zonder coronamaatregelen. Dus mondkapje af, geen anderhalve meter afstand en knuffelen mag. Daar zijn Jan (83) en Nel (81) Cuypers uit Waalre maar al te blij mee.

Jan is een vogelfanaat en voelde zichzelf ook als opgesloten in een kooi. “Ik dacht dat ik in de volière was toen ik alle zusters met een mondkapje zag.” Hij is blij zijn vrouw eindelijk vast te kunnen pakken, maar mist ook zijn kleinkinderen. “Ik zei tegen Nel, nodig uit dat spul. We gaan met zijn allen friet eten.” Dat frietje laat helaas nog even op zich wachten, maar tot die tijd kan het stel samen vast genieten.