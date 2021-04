Robin Borneman na winst We Want More: 'Er komt meer, ik sta helemaal aan!'

Robin Borneman uitzinnig na de winst (foto: William Rutten/ SBS6). vergroot

Bijna twintig uur nadat de Osse zanger Robin Borneman (35) de SBS6-talentenjacht We Want More won, staat hij nog altijd in standje uitzinnig. Zeker als hij het audiofragment nog eens te horen krijgt, waarin hij in de studio als winnaar wordt uitgeroepen. "Ik krijg er kippenvel van en voel meteen weer die machtige euforie. Ik heb zoiets nog nooit eerder gevoeld. Die blijdschap, die trots, alle mooie emoties."

In de finale van de zangwedstrijd, waar op het hoogtepunt ruim 1,6 miljoen mensen naar keken, streden tien kandidaten om de winst. Borneman zong het liedje Soldier van Di-rect. Hij zong het voor zijn vader, die militair is geweest. "Mijn vader was er ook bij, het was heel bijzonder."

En dat vond ook de jury, die de vertolking beloonde met vijf tienen. In het radioprogramma Zet 'm OB van Ronnie Balk zegt Borneman zondagmiddag: "De concurrentie was moordend, tot het einde van mijn liedje was ik absoluut niet zeker dat ik ging winnen. En toen deed ik mijn ogen open en zag ik die vijf tienen......"

Ook de thuisjury was lovend en daarmee was de winst een feit en kon Borneman de hoofdprijs van 100.000 euro mee naar huis nemen. "Dat geld ga ik eerst veilig wegzetten. En dan wil ik sowieso een huis kopen. En dan wil ik nog een tripje organiseren, een tour in Californië. Ik heb daar een vriend die al heel lang zegt: Ik heb een agent, kom hiernaartoe om te touren."

"De allergrootste prijs, is dat ik mensen kennis kan laten maken met mijn eigen muziek."

Op de opmerking van presentator Balk dat het bedrag eerst 'veilig wegzetten' nou niet bepaald rock 'n roll klinkt, reageert de dertiger lachend: "Nou, het is een smak geld, het is nog heel abstract. Maar ik ben net oud genoeg om een beetje om te kunnen gaan met geld. Ik ga het niet over de balk smijten en over een jaar denken: wat heb ik er nou mee gedaan."



En hoewel hij er dus wel al plannen mee heeft, was het hem niet te doen om die euro's: "Als ik kijk naar de boekingen die er al stonden, die ticketverkoop loopt nu enorm op. Dat is de allergrootste prijs, dat ik mensen kennis kan laten maken met mijn eigen muziek."



Maar deze zondag is het vooral nog even genieten van alle felicitaties en complimenten waarmee de winnaar wordt overspoeld. Zelf wist Borneman al een paar dagen dat hij gewonnen had, de finale was niet live. Maar sinds de uitzending zaterdagavond weet iedereen het en stromen de berichten binnen. "Ja, wel 539 ofzo haha. Zo leuk. Ik heb mijn best gedaan iedereen ook te laten weten hoe blij ik ben en te bedanken. Ik ben zo euforisch."

'We want more' lijkt te kloppen, het publiek is klaar voor de Ossenaar. En vice versa: "Dat gaat zeker gebeuren, ik sta helemaal aan."



Er was nog meer Brabants succes in de finale, Senna Willems uit Helmond werd tweede.

