Anonieme pelgrim schenkt tienduizenden euro's voor nieuwe Mariakapel

Een nieuwe Mariakapel, gebouwd op de plek waar volgens een legende 900 jaar geleden de heilige moeder Maria verschenen zou zijn aan een boer. In Elshout hadden ze die plannen al tien jaar, maar plotseling zijn die plannen in een stroomversnelling geraakt. “Een anonieme pelgrim heeft 30.000 euro geschonken”, vertelt een parochiaan, die ook anoniem wil blijven. “Hij of zij was niet echt gelovig, maar had wel ‘iets’ met Maria én heeft een na zijn/haar overlijden een legaat beschikbaar gesteld.”

Rob Bartol Geschreven door

Uit piëteit zal de naam van de schenker niet bekend worden gemaakt en officieel zullen er ook geen mededelingen over worden gedaan. Maar: van de 35.000 euro die er al zijn opgehaald voor de bouw van een nieuwe Mariakapel, is 30.000 euro afkomstig van de 'anonieme weldoener’.

Jos Geerts, één van de vrijwilligers, zegt van niets te weten. “Zeg maar dat je het hebt gehoord van Maria", vertelt hij, staand bij de oude kapel waar vanaf juni de nieuwbouw/renovatie moet starten. “De eerste opzet was om een totaal nieuwe kapel te bouwen, maar de oude kapel is in de jaren zestig ook gebouwd door vrijwilligers. Dat kan en mag je niet zomaar afbreken.”

“De kapel ligt aan een pelgrimsroute en hier komt altijd volk langs."

Ondanks dat er al een flink bedrag binnen is voor de renovatie, is er altijd nog zo’n 50.000 euro nodig. “Gelukkig hebben we wel materiaal gekregen uit de gesloten katholieke kerken in Heusden en Herpt. Materiaal dat we kunnen hergebruiken, een tweede leven geven.”

De kapel aan de Kapelweg in Elshout wordt al eeuwenlang druk bezocht, ook in de 21e eeuw. “De kapel ligt aan een pelgrimsroute en hier komt altijd volk langs”, vertelt Jos Geerts. “Je bent hier nooit alleen.”

“Volgens een legende is hier iets bijzonders gebeurd.”

In de meimaand Mariamaand is het spitsuur bij de nu nog open kapel. “Jaar in, jaar uit brengen in de maand de mei tussen de tien tot vijftienduizend een bezoekje aan deze plek”, vertelt Geerts. “Volgens een legende is hier iets bijzonders gebeurd.” Hij vervolgt: “Maria verscheen aan een boer die een enorme dorst had en verstrekte hem helder drinkwater. Terwijl hij zijn dorst leste, voelde hij de liefde voor Maria in zijn hart ontbranden en hij besloot, toen het vlas gerijpt was, een kapel ter ere van haar te zullen bouwen.”

Ruim 900 jaar na de verschijning van de Wonderbare Moeder van Elshout weet ze nog steeds pelgrims te trekken en zo nu en dan ook pelgrims te overtuigen dat ze best mee kunnen betalen aan de bouw van een kapel.

De geschiedenis en de Mariaverering in Elshout zijn ook opgenomen in een overzicht van Bedevaart en Bedevaartplaatsen in Nederland van het Meertens Instituut, een onderzoeksinstituut gericht op de Nederlandse cultuur.

