160 miljoen voor versterking van de Maasdijk tussen Ravenstein en Lith

Baggerbedrijf Boskalis gaat de Maasdijk tussen Ravenstein en Lith versterken om het achterland met onder meer de steden Oss en Den Bosch beter te beschermen tegen overstromingen. Het baggerconcern heeft de voorlopige gunning ontvangen voor het project Meanderende Maas. Met de klus is volgens Boskalis circa 160 miljoen euro gemoeid.

Boskalis zal in opdracht van Waterschap Aa en Maas de dijk over een afstand van 26 kilometer beter bestand maken tegen hoogwater. Ook zal de onderneming de rivier meer ruimte geven en een gebied van circa 500 hectare in de uiterwaarden tussen de dijk en de rivier opnieuw inrichten.