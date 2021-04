Efteling lijdt historisch verlies in coronajaar

Foto: archief vergroot

De Efteling heeft in 2020 14,5 miljoen euro verlies geleden. Dat heeft de Efteling maandag bekendgemaakt. In het coronajaar brachten 2,9 miljoen een bezoekje aan de Efteling, ondanks alle maatregelen. In 2019 maakte het park nog een winst van 19,3 miljoen.

Het park was vorig jaar in totaal 14 weken gesloten en veel overnachtingen in de hotels en vakantieparken konden niet doorgaan. Een deel van de 3000 medewerkers zat thuis. Tijdens de zomer en het najaar kon een beperkt aantal bezoekers per dag worden toegelaten, dankzij het ‘Veilig Samen Uit’ brancheprotocol dat met de Club van Elf werd opgesteld.

Er werden, volgens de Efteling, veel maatregelen genomen om verliezen te beperken. De bedrijfsopbrengsten daalden met 38,3 procent van 228 miljoen in 2019 naar 140 miljoen vorig jaar.

'Voorzichtig positief'

Algemeen Directeur Fons Jurgens: “Ik ben trots op onze medewerkers. We hebben veel van hen gevraagd in deze moeilijke periode. Mede dankzij de NOW-regeling van de overheid, onze financiers en aandeelhouder Stichting Natuurpark de Efteling kunnen we voorzichtig positief vooruitkijken. 2020 was het slechtste jaar ooit, maar de Efteling heeft een gezonde financiële basis opgebouwd waar we nu de vruchten van plukken. En als de vaccins hun werk doen en we vanaf 11 mei weer open mogen, kunnen we tenminste weer gaan opbouwen.”

Begin januari schatte de Efteling nog dat er een verlies was geleden van zo'n 17 miljoen euro. Dat blijkt nu een paar miljoen mee te vallen.

