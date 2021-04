Gemeentes klaar voor drukte in de parken op Koningsdag: 'Feesten mag niet'

Naar het park mag, maar bij drukte wordt er opgetreden (archieffoto). vergroot

Koningsdag is dinsdag misschien wel een officiële feestdag, maar echt feestelijk wordt het niet zonder markten, horeca en grote feesten. Gemeentes heten mensen welkom in de parken, maar feestvieren is zeker niet de bedoeling.

Rebecca Seunis Geschreven door

Veel mensen hebben dinsdag een vrije dag en het wordt prima lenteweer. Daarom zullen genoeg mensen een bezoekje brengen aan een park of binnenstad. Gemeentes houden er rekening mee en treffen voorzorgsmaatregelen.

Eindhoven is dit jaar het toneel van Koningsdag en daarom houdt de gemeente een aantal locaties goed in de gaten. “We monitoren een aantal locaties zoals parken om toe te zien dat het nergens te druk wordt. We roepen onze inwoners op om Koningsdag zoveel mogelijk thuis te vieren”, laat de gemeente Eindhoven weten.

'Zoek het zonnetje op'

Breda heet bezoekers van harte welkom in de parken maar houdt wel toegangscontroles. “We willen een gezellige Koningsdag. Dus zoek het zonnetje op en ga lekker in de cirkels zitten. Om dat dat mogelijk te maken houden we toegangscontroles bij de ingangen van het Valkenberg. Hebben mensen grote hoeveelheden drank bij zich, dan wordt hen de toegang ontzegd.” Dat geldt ook voor muziekinstallaties. “Er zijn ook extra controles en toezicht in de binnenstad. Laten we de drukte verdelen”, aldus de gemeente.

Bergen op Zoom laat in een korte reactie weten: “Wij hebben onze hotspotlocaties in beeld en indien nodig zullen we handhavend optreden.”

In Tilburg maak de gemeente zich geen zorgen over drukte tijdens Koningsdag. Er zijn geen extra maatregelen getroffen, maar er wordt wel gehandhaafd als dat nodig is.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.