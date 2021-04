Winkeldief wordt betrapt en mishandelt medewerkster van Spar

Een winkeldief heeft maandagmiddag een medewerkster van Spar-supermarkt in het centrum van Eindhoven mishandeld. De vrouw betrapte de man toen die spullen mee wou nemen en kreeg toen klappen.

Het is niet duidelijk of alle drie worden verdacht van winkeldiefstal. De politie meldt in ieder geval dat de hoofdverdachte, die de medewerkster mishandelde, is aangehouden.