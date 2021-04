Waar komt die stem in alle vroegte vandaan? Mysterie in Roosendaal opgelost

Een ochtend uitslapen is er voor Priscilla niet bij. vergroot

Al maanden worden inwoners van de wijk Kalsdonk in Roosendaal in alle vroegte gewekt door een stem die door de straten galmt. Lang was onduidelijk waar het geluid vandaan kwam. Priscilla Oostvogels werd er gek van: “Ik ben gebroken.” Maar nu is het mysterie ontrafeld.

Sven de Laet Geschreven door

Een paar weken geleden vroeg Jeffrey Dam zich op Facebook af wat toch het geluid was dat hij hoorde. "Als ik 's ochtends vroeg de hond uitliet, hoorde ik het regelmatig. Alsof er iemand aan het omroepen was. Maar als ik anderen vroeg of zij meer wisten, hadden zij ook geen flauw idee. Toen heb ik het maar op social media gezet."

Meteen stroomden de reacties van buurtbewoners binnen. Een aantal van hen dacht nog dat het van het station kwam, maar al snel bleek het toch iets anders te liggen. Bij het nabijgelegen Aldi-distributiecentrum worden iedere ochtend chauffeurs opgeroepen om hun vrachtwagens op te pikken. En daar worden sommige bewoners knettergek van.

"Het liefst zouden we in de kamer aan de achterkant van het huis slapen, maar dat is niet te doen."

Een van hen is Priscilla. Ze kan er de klok - bijna letterlijk - op gelijk zetten. "Iedere ochtend rond een uur of zes is het raak. Dan begint die vrouwenstem weer. Nu het warmer wordt en de ramen 's nachts openstaan, kun je woordelijk verstaan wat er wordt omgeroepen."

Ze wordt er ondertussen aardig wanhopig van. "Het liefst zouden we in de kamer aan de achterkant van het huis slapen, maar dat is vanwege het geluid niet te doen. Zelfs als ik een weekje vakantie heb, kan ik geen enkele ochtend uitslapen."

Ze woont een kleine tien jaar in de Spoorstraat. "Als je naast een vliegveld gaat wonen, weet je ook dat je bepaalde overlast hebt. En dat is ook helemaal geen probleem. Maar zó vroeg... Als je buurman gaat klussen, mag dat toch ook pas na een bepaalde tijd?"

Priscilla is niet de enige die last heeft de omroepster. Onder het Facebookbericht reageren meerdere mensen dat ze al eens klachten hebben ingediend. Buurtbewoner Joshua heeft dat nog niet gedaan, maar snapt het wel. "Ik woon er zelf een stuk verder vandaan. Toch kan ik het vanuit de tuin ook altijd horen. Ik kan me voorstellen dat het voor mensen die dichterbij wonen echt heel vervelend is."

"Wat een ouderwets systeem, joh."

Een woordvoerder van Aldi geeft aan dat de overlast bekend is: "Het klopt dat we weleens klachten over het omroepsysteem hebben gehad. Op dit moment wordt onderzocht hoe het omroepsysteem kan worden vervangen door een ander systeem."

Jeffrey is blij dat het mysterie is opgelost. "Maar wat een ouderwets systeem, joh. Ik ben docent engineering op de Associate Degrees Academie in Roosendaal. Als de Aldi echt zoekt naar een alternatief, lijkt het me een prima opdracht voor onze leerlingen. Ze kunnen ons bellen!"

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.