Man (23) moet een oog missen nadat hij werd mishandeld door een oplichter

Wachten op privacy instellingen... De 23-jarige man uit Halsteren werd zwaar mishandeld in Roosendaal. Volgende Vorige vergroot 1/2 'Ik durf niet meer zomaar over straat te lopen na deze mishandeling'

Het leven van een 23-jarige man uit Halsteren staat op zijn kop sinds hij begin augustus een tweedehands scooter wilde kopen. Eerst werd hij opgelicht en een maand later werd hij door dezelfde man ernstig mishandeld. Zo zwaar dat hij zelfs een oog moet missen. "Ik durf Roosendaal, de stad waar mijn vader en moeder wonen, niet meer in. Ik durf ook niet meer zomaar over straat te lopen, bang dat me iets overkomt."

"Ik wilde de scooter kopen voor mijn verjaardag", blikt het slachtoffer terug. "Ik had al wat geld van mijn ouders gekregen en had met iemand afgesproken om zijn scooter over te schrijven en op mijn naam te laten zetten." Het slachtoffer betaalde enkele honderden euro's en zou even meerijden voor de tenaamstelling. Maar de verkoper ging er vervolgens vandoor.

Het regent klappen

Woensdag 6 oktober zag het slachtoffer dezelfde man in de Laan van Wallonië in Roosendaal in een zandkleurige Kia Picanto. Er volgde een kort gesprek tussen de twee, maar dat liep slecht af. "Ik keek even weg en toen sloeg hij me ineens met een moersleutel tegen mijn hoofd." En het bleef niet bij een enkele tik, het regende klappen. Veel en hard. Op zijn hoofd en in zijn gezicht. Daarna reed de dader weg in de Kia Picanto.

"Mijn achterhoofd en de zijkant van mijn hoofd lag open", vertelt het slachtoffer. "Mijn oog lag eruit, mijn neus deed heel veel pijn, ik miste een tand en ik zat helemaal onder het bloed."

'Hoe kun je hiermee leven?'

De dader is een getinte man. Hij wordt tussen de 20 en 25 jaar oud geschat. Hij is tussen de 1,70 en 1,75 meter lang, heeft een gezet postuur, hij droeg toen een baardje en had opgeschoren zwart haar.

"Deze man heeft mijn leven veranderd", laat de man uit Halsteren weten. "Ik ben nu bang dat ik door een ongelukje mijn andere oog dadelijk ook nog kwijtraak waardoor ik blind word. Hoe kun je hiermee leven?", vraagt hij zich af richting de dader. "Je hebt niet door hoeveel schade je hebt aangericht, bij iemand die een normaal leven had..."

Bureau Brabant

Bureau Brabant besteedt maandagavond uitgebreid aandacht aan deze zaak. Om kwart over zes is de uitzending voor het eerst bij Omroep Brabant op tv te zien. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot kwart over vijf dinsdagmiddag.

In het opsporingsprogramma wordt ook aandacht besteed aan:

een man die begin januari overvallen en neergestoken werd in een hotel voor arbeidsmigranten in Best,

een brutale winkeldiefstal die in augustus vorig jaar plaatsvond in Uden,

een man die opgelicht werd door iemand die zich voordeed als bankmedewerker.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.