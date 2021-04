16-jarige jongen beroofd van zijn telefoon en identiteitskaart

Foto: Politie vergroot

Een 16-jarige jongen is maandagmiddag in Ossendrecht op gewelddadige wijze van zijn telefoon en identiteitskaart beroofd. Twee jongens (16) en een meisje (17) zouden het slachtoffer daarbij hebben geslagen. Het drietal is kort erna op aanwijzing van een getuige aan gehouden. Dat meldt de politie.

Joris van Duin Geschreven door

De beroving gebeurde om twee uur vanmiddag in de Onze Lieve Vrouwe Ter Duinenlaan in Ossendrecht. Volgens de politie kreeg de jongen klappen en is hij lichtgewond geraakt.

Doordat de verdachten nog in de buurt waren, konden zij snel door agenten worden opgepakt. Zij zitten nu in de cel. De spullen van het slachtoffer zijn teruggevonden en worden in de loop van de dag teruggegeven. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan bij de politie.

