Man wil rijbewijs vieren, maar rijdt auto in kreukels richting McDonald's

Een automobilist die pas drie dagen zijn rijbewijs heeft, reed maandagmiddag zijn auto in de kreukels op een zandweg in Wilbertoord. Hij was met vrienden op weg naar een McDonald's om te vieren dat hij zijn rijbewijs heeft toen het mis ging.

De man reed met zijn auto achter een andere auto, maar die veroorzaakte op de zandweg veel stof. Daardoor kon hij volgens een getuige niet goed meer zien waar hij reed.

Ziekenhuis

"Vervolgens kwam de auto in de berm terecht, verloor hij de macht over het stuur en ramde hij met zijn auto meerdere bomen langs de weg", laat een ooggetuige weten.

De man is naar een ziekenhuis gebracht. Van de auto waarin hij reed, is niet veel over.

