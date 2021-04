Outletcenter Rosada komt zonder veel kleerscheuren door de coronacrisis

Directeur François Peeters van Designer Outlet Roosendaal. (foto: Raoul Cartens) Nu nog lege straten in het Roosendaalse outletcenter. (foto: Raoul Cartens) foto: Raoul Cartens foto: Raoul Cartens Volgende Vorige vergroot 1/4 Directeur François Peeters van Designer Outlet Roosendaal. (foto: Raoul Cartens)

Designer Fashion Outlet Roosendaal - in de volksmond Rosada - is tot nu toe zonder al te grote problemen door de coronacrisis gekomen. Ondanks de winkelsluiting vanwege de lockdown vertrokken geen winkels uit het outletcenter tussen Roosendaal en Wouw. Sterker nog: de eerder opgeborgen uitbreidingsplannen zijn weer uit de kast gehaald.

"Net zoals andere winkeliers wereldwijd hebben wij harde klappen gekregen", zegt directeur François Peeters van het Roosendaalse outletcenter.

Beste omzet ooit

Maar na de versoepeling van de eerste coronagolf draaide de Designer Fashion Outlet Roosendaal - vorig jaar zomer - juist de beste omzet ooit, in haar bijna 15-jarige bestaan. Peeters: "Juli vorig jaar hebben we juist de beste omzet ooit neergezet en dat biedt heel veel perspectief voor de komende periode dat de winkels weer open mogen."

Het Roosendaalse outletcenter speelde door internetverkoop en shoppen op afspraak maximaal in op de beperkingen. Huurverlagingen door moederbedrijf McArthurGlen, minder personeel in de winkels en steunmaatregelen van de regering hielpen zeker mee om de winkelier het hoofd boven water te houden.

Uitbreiding

Ruim voor de coronacrisis presenteerde het outletcenter ambitieuze plannen voor verdere uitbreiding met 40 tot 45 winkels, bovenop de 120 winkel er nu al zijn. Door de pandemie werd dat plan in de ijskast gestopt. Tot voor kort. Peeters: "Die plannen voor 30.000 extra vierkante meter zijn nu weer aan het ontdooien. Wij willen binnen twee jaar doorgroeien naar 2,5 miljoen bezoekers per jaar." In 2020 verwelkomde het outletcenter zo'n 2 miljoen bezoekers.

Woensdag 28 april mogen ook de winkels in Designer Outlet Roosendaal hun openstelling voorzichtig uitbreiden. Maar veiligheid staat voor Peeters voorop: "We gaan bij de ingangen mensen plaatsen die echt tellen hoeveel gasten er werkelijk rondlopen. En als de piek is bereikt zullen we mensen ervan weerhouden om binnen te komen. Veiligheid voorop. En bij populaire winkels zoals Nike en Adidas hebben we dranghekken staan om er zo voor te zorgen dat mensen veilig kunnen shoppen."

Meer toeristen

De Designer Fashion Outlet in Roosendaal kan komende zomerperiode zomaar zelfs garen spinnen bij de coronacrisis. Want als gevolg van nog rondwarende virus zijn vakanties naar het buitenland een stuk minder populair en binnenlandse bestemmingen daardoor juist een stuk meer in trek. Peeters verwelkomt die extra toeristen - met Vlaamse tongval - maar al te graag: "Voila, kom uw centen maar naar hier brengen."

Ondertussen gaat samenwerking met het naastgelegen recreatiegebied De Stok ook door. Een miljoeneninvestering moet gaan leiden tot Leisure Park Roosendaal dat jaarlijks 4 tot 5 miljoen bezoekers moet gaan trekken. De wilde plannen om het stadscentrum van Roosendaal met een kabelbaan te verbinden met Rosada lijken wat afgezwakt. Waarschijnlijk wordt dit nu een elektrisch voertuig dat tussen beide centra gaat pendelen.

