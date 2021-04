Man beschoten na ruzie over geluidsoverlast, 'hoorde kogels langs suizen'

Er werd geschoten naar voetballende mensen op een grasveld aan de Meerhoutstraat in Breda (foto: Perry Roovers). vergroot

Een man is maandagavond in Breda beschoten na een ruzie over geluidsoverlast. Dit gebeurde rond kwart voor negen op een grasveld aan de Meerhoutstraat.

De beschoten man was met vrienden op het veldje aan het voetballen. Ze hadden een geluidsbox bij zich waaruit muziek klonk. Op een gegeven moment schreeuwde iemand vanuit een huis in de buurt dat ze de muziek zachter moesten zetten. Dat deden de voetballers, maar even later kwam de schreeuwende man naar buiten met een geweer.

"De man hoorde de kogels langs zich heen suizen", laat een politiewoordvoerder weten. Ook zag de man dat zijn geluidsbox geraakt werd. Hij vluchtte daarop naar binnen en belde de politie.

Zware kogelwerende vesten

De politie rukte met meerdere eenheden uit naar de Meerhoutstraat, agenten droegen zware kogelwerende vesten. De directe omgeving van het veldje werd door de agenten afgesloten.

Het slachtoffer wees de agenten waar degene zou wonen die geschoten zou hebben. Op datzelfde moment kwam vanuit dat huis aan de Meerhoutstraat een man naar buiten. Die voldeed aan het doorgegeven signalement. De man werd daarop geboeid en aangehouden.

Airsoftwapen

In de schuur van de aangehouden verdachte werd een zogenoemd airsoftwapen gevonden. Dat is in beslag genomen. Airsoftwapens zijn gas- of veerdrukwapens waarmee plastic balletjes van zes millimeter groot kunnen worden geschoten. Met het afschieten van die balletjes kun je mensen wel pijn doen. Deze wapens lijken daarnaast sprekend op echte wapens.

De politie kwam na het schieten met meerdere eenheden naar de Meerhoutstraat in Breda (foto: Perry Roovers). vergroot

