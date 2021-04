'Levensgevaarlijke situatie' in garagebox Breda, 32 gasflessen ontdekt

In de garagebox in Breda stonden 32 gasflessen (foto: politie). vergroot

In een garagebox aan de Willem Boothstraat in Breda zijn maandagavond 32 gasflessen ontdekt. Een buurtbewoner waarschuwde de politie nadat hij had gezien hoe een man een paar grote gasflessen in die garagebox zette. Hij maakte zich zorgen. De politie spreekt van een 'levensgevaarlijke situatie'.

Agenten reden snel naar de Willem Boothstraat en spraken daar de eigenaar van de garagebox aan. Die gaf toestemming om in de garagebox te kijken. Daar zagen de agenten de 32 gasflessen.

Waterstof

Volgens experts zit in deze flessen vermoedelijk waterstof, dat vaak wordt gebruikt bij het produceren van synthetische drugs. "Het is strafbaar om deze flessen te hebben en al helemaal strafbaar om ze zomaar in je schuur op te slaan", laat een politiewoordvoerder weten. De bewoner is aangehouden en de flessen zijn in beslag genomen.

