Oranjes hadden even moeten binnenwippen bij PSV: 'Op de foto met Phoxy'

Björn van der Doelen spreekt het koninklijk gezin toe. vergroot

Björn van der Doelen laat het koninklijk gezin in een videoboodschap weten dat ze eigenlijk niet om PSV heen kunnen tijdens hun bezoek aan de Lichtstad. "Jammer dat jullie niet even binnenwippen bij PSV, nu jullie toch in Eindhoven zijn. We hebben namelijk veel meer raakvlakken dan jullie zouden denken.”

“Van de ene prins pils tot de andere. Wij van PSV vinden het bijzonder jammer dat u tijdens uw bezoek aan Eindhoven niet even onze mooie club aandoet”, begint Björn. “We weten heus wel dat u stiekem voor Ajax bent. Maar misschien hadden we u wel voor ons kunnen winnen. Dat is in ‘t verleden wel vaker gebeurd met Ajacieden”, hint Van der Doelen naar spelers als Koeman, Vanenburg en Kieft.

De raakvlakken tussen het koningshuis en PSV, die Van der Doelen opvallen, zijn even komisch als apart:

Zowel het koningshuis als PSV kennen veel Willems en Willy’s.

Willy van der Kuijlen heette zelfs officieel Wilhelmus.

PSV heeft inmiddels wat meer Duitsers dan de koninklijke familie

De naam Amalia betekent in het Germaans ‘inspanning in de strijd’. En dat lijkt natuurlijk op ‘Eendracht maakt macht’.

De koninklijke familie heeft de musical Soldaat van Oranje. Wij hadden hier bij PSV de musical over onze Berry.

'Volgend jaar mag u de schaal weer gewoon aan ons uitreiken'

En zo gaat Van der Doelen nog even door. En dus blijft zijn conclusie: “Vandaag even binnenwippen op weg terug naar huis was toch eigenlijk wel het minste geweest. Een fleske bier en een schaaltje bitterballen, hadden de kinderen even op de foto gemogen met Phoxy. Gewoon een bietje Brabantse gezelligheid.”

Van der Doelen hoopt de koning volgend jaar dan alsnog te zien: “Wij zijn hier in Eindhoven de kwaaiste niet. Mocht PSV volgend jaar weer gewoon kampioen worden, dan gunnen wij u de eer om de schaal aan ons uit te reiken. En dan hebben we het verder helemaal nergens meer over.”

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.