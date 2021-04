Addie rent vijfhonderd kilometer aan een stuk: 'Spannend, maar ook zin in'

Addie van der Vleuten onderweg tijdens een van zijn hardloopsessies (foto: Addie van der Vleuten). vergroot

Bijna vijfhonderd kilometer aan een stuk rennen, Addie van der Vleuten uit Best gaat het proberen. Hij vertrekt vrijdagmiddag 14 mei om het hele Pieterpad hardlopend af te leggen. Dat hoopt hij als snelste ooit te doen, dus moet hij binnen 88 uur de finish bereiken. Addie doet dit ter nagedachtenis aan zijn vader, die elk vrij weekend een deel van het Pieterpad wandelde. Hij koppelt de uitputtingstocht aan het goede doel.

"Elk weekend dat mijn vader op zondag vrij was, ging hij samen met mijn moeder een etappe van het Pieterpad wandelen. De hele route is in totaal net geen vijfhonderd kilometer, dat is opgedeeld in etappes van twintig kilometer", legt Addie uit. "Twee jaar geleden werd hij ziek, hij kreeg acute leukemie. Hij is in september 2019 overleden. Het idee om dit pad te lopen had ik al wat langer. Nu komt het eindelijk tot uitvoering. Ook omdat ik door corona nog meer heb kunnen trainen dan normaal."

"Het spannende is dat ik niet weet wat me te wachten staat en hoe het lijf gaat reageren."

Hij heeft inmiddels al heel wat kilometers in de benen, maar bijna vijfhonderd kilometer aan een stuk heeft hij nog niet eerder gedaan. "Ik liep al heel vaak langere afstanden. Maar tot nu toe was 256 kilometer de langste. Dat was in de Ardennen. Qua parcours was dat uitdagender, met meer hoogtemeters. Maar nu is de afstand veel langer. Dat is het spannende eraan, ik weet niet wat me te wachten staat en weet niet hoe het lijf gaat reageren."

Met zijn vader in gedachten begint Addie aan de tocht, maar het is niet dat hij er daardoor tegenop kijkt. "Ik kijk er eigenlijk wel naar uit", zegt de inmiddels ervaren loper. Hij heeft bovendien een doel: als snelste het Pieterpad lopen. "Dat is een leuk doel, als het lukt is dat mooi meegenomen. Maar het is niet erg als ik die tijd niet haal. Als ik de finish maar haal."

"De snelste tijd verbeteren is leuk, maar het inzamelen van geld is het belangrijkste."

En dan komt daar nog het goede doel bij. Zijn vader heeft het Pieterpad nooit helemaal af kunnen maken, daarom loopt Addie hem nu. En aan die hardloopsessie heeft hij een doneeractie gekoppeld. "Ik zamel geld in voor het KWF. Ik had eerst als doel vijfduizend euro op te halen. Maar de teller staat nu al op bijna 5300 euro. Ik had niet gedacht zo snel aan dat bedrag te zitten. Die tijd verbeteren zou leuk zijn, maar het ingezamelde geld is het belangrijkste."

Op vrijdag 14 mei begint hij om twee uur 's middags aan zijn tocht, in het Groningse Pieterburen. "Als alles naar wens gaat, kom ik maandagavond in Maastricht aan", zegt Addie vol vertrouwen. Via een tracker is hij te volgen tijdens zijn wandeltocht, die hij in eerste instantie al op zestien april had willen starten. "Vanwege de avondklok was het toen niet mogelijk."

"Er rijden een paar mensen met een camper voor me uit, als verzorging. Die staat onderweg in dorpjes waar ik voorbij kom. Dan kan ik wat eten en drinken. En mijn vriendin rijdt met de auto vooruit, die staat me steeds op te wachten als ik een natuurgebied uitkom. De rest van de tijd loop ik alleen."

Maar met zijn vader in gedachten hoopt Addie de bekendste langeafstandswandelroute van Nederland helemaal rennend af te leggen. "Ik heb er echt zin in."

